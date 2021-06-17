Eskişehir'de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele geçirildi
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Eskişehir'de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele geçirildi

Eskişehir'de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen E.Ç., jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de elindeki tarihi eserleri satmak istediği belirlenen E.Ç., jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin aracında, Helenistik döneme ait bronz Meryem Ana heykeli ve bronz bir haç bulundu.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde tarihi eser bulunan E.Ç.'nin müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan E.Ç. bir süre izlendikten sonra savcılık talimatıyla Çifteler ilçesi kavşağında, kullandığı otomobille durduruldu. Şüpheli E.Ç. gözaltına alındı, araçta yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu belirtilen bronz Meryem Ana heykeli ile bronz bir haç bulundu. Tarihi eserler, incelenmek üzere Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen E.Ç., çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir'de haç ve bronz Meryem Ana heykeli ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki Erdoğan

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