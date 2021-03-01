Eskişehir'de gönüllü arama kurtarma ekibi tatbikatlarla çevikliğini artırıyor

Eskişehir'de 2014 yılında kurulan Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), afetlere daha etkili bir şekilde müdahale edebilmek ve çevikliğini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir'de 2014 yılında kurulan Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK), afetlere daha etkili bir şekilde müdahale edebilmek ve çevikliğini artırmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılinler Mahallesi'nin 15. kilometresinde 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla hazırlanan tatbikat alanında ses dinleme, işaretleme, giriş noktası belirleme, enkaz üzerinden belirlenen noktaya girme, yaralıyı çıkarma gibi görev dağılımı yapan ekip, kurtarma operasyonuna başladı.

Yaklaşık 4 saat süren tatbikatta hazırlanan senaryoya göre enkaz altında kalan yaralıya ulaşmanın yanı sıra yaralıların yakınlarını teskin etmek, olay yerine girmemelerini sağlamak, sessizlik oluşturmak ve olası artçı depremlerde kendilerini koruma altına almak gibi konular ele alındı.

AA muhabirine çalışmaları hakkında bilgi veren 50 gönüllüden oluşan DAK Genel Başkanı Abdullah Aydıngör, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda şehir içi ve şehir dışı görevlere giderek gönüllü destekte bulunduklarını söyledi.

Aydıngör, son olarak 30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde meydana gelen yıkıcı depremin ardından İzmir'de gönüllü arkadaşlarıyla 30 saat boyunca görev aldıklarını dile getirdi.

Arama kurtarma gönüllüsü olmanın, insanın hayata bakış açısını değiştirdiğini vurgulayan Aydıngör, şöyle devam etti:

"İzmir depreminde enkaz altında bir ses duyduk ve oraya yöneldik. Sanırım bir dede ve nine torunlarıyla deprem esnasında evden çıkmaya çalışmış fakat maalesef enkaz altında kalmışlardı. Enkazda torununun elini bırakmamış bir teyze buldum. Torununun hala yaşadığını düşünüyor olsa gerek, elini asla bırakmadı. İkna ederek teyzeyi enkazdan sağ çıkardık. Küçük çocuk ve dedemizin ise cansız bedenlerini çıkarttık. Bazen zamanın çok yavaş işlediğini düşünür insan fakat bu tarz işlerde zaman çok hızlı ilerliyor ve bir an evvel birilerine ışık olabilmek istiyorsunuz. Deprem ülkesi olarak hepimizin aslında birer gönüllü olması gerekiyor."

"Bazen yüzümüzü güldüren olaylar yaşanıyor"

Aydıngör, arama kurtarma ekiplerinin ilginç olaylarla da karşılaştığını anlattı.

Yaklaşık 2 yıl önce bir gencin kedisinin pencereden apartman boşluğuna düştüğünü aktaran Aydıngör, "Kediyi kurtardık, sahibine verdik fakat 1 yıl sonra aynı gün aynı evde başka bir kedi de apartmanın boşluğuna düşmüş. Onu da kurtarmıştık. Bazen yüzümüzü güldüren olaylar yaşanıyor." dedi.

DAK gönüllülerinden sınıf öğretmeni Zuhal Avcı da mesleği gereği birçok ili gezdiğini belirtti.

Öğretmenliğin meşakkatli taraflarından birinin, görev yapılan bölgenin coğrafi yapısı olduğunu ifade eden Avcı, "Çok deprem, sel ve felakete şahit oldum. Doğayı seven de biriyim. 5 yıldır gönüllü olarak hizmet ediyorum. Öğrencilerime de bu gönüllülük hassasiyetini aktarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ