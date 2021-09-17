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Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Bültenler - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi alan büyükelçi Türkiye'de ziyaret ettikleri ikinci ilin Eskişehir olduğunu belirtti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak uluslararası ilişkilere önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen "Türkiye'de Atatürk'ten beri modernleşmeye çalışan bir ülke.Batı sanatının yanında uzak doğu kültürünü de muhafaza etmeye çalışan bir tutumumuz var.Belki iki ülke arasında böyle bir durum göremesek de biz yerel yönetimler buna çok dikkat ediyoruz. Bu sebepten belediye başkanı olduktan sonra peyzaj mimarlarımız ve diğer belediye başkanlarıyla ilk ziyaretimiz uzak doğuya oldu.Depreme karşı tedbirlerle ilgili önemli temaslarda bulunduk. Eskişehir'e geleneksel Japon tiyatrosu getirdik ve Eskişehirliler de çok beğendiler. Japon halk dansları gruplarını da burada ağırlayarak iki kültürü birbirine tanıttık. Bu yıl Japonya'da düzenlenen Paralimpik yarışlarında da ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. 8 ülkeden toplamda 10 ayrı kardeş şehrimiz var. Japonya ile de kardeş şehir kurmak istiyoruz" diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ise,"Japonya'nın da Türkiye'de kardeş şehirleri var..2024 yılı Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılı. Eskişehir sanat ve havacılık ile öne çıkan bir şehir. Buna uygun bir şehrimiz ile Eskişehir kardeş şehir olabilir. Bu şekilde uzun soluklu bir dostluğun temelini atabilmeyi ve dostluğu sürdürmeyiisteriz. Ayrıca Eskişehir muhteşem bir şehir. Japonlara, Türklerin tarihini öğretmek ve Eskişehir'deki turistlerin sayısını arttırmak amaçlı sadece İstanbul değil Eskişehir'e de tavsiye etmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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