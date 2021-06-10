Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor

İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman - Haberler | Güncel

- Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor Bakan Selçuk'un katılımı ile protokolü imzalanan merkezin, Eskişehir ve Türkiye'ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacak...

- Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor

Bakan Selçuk'un katılımı ile protokolü imzalanan merkezin, Eskişehir ve Türkiye'ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor

6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacak

ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyareti için bulunduğu Eskişehir'de, Bilim Sanat Merkezi Yapım Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Selçuk'un himayesinde Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve hayırsever Cafer Güven arasındaki protokol imza töreni Eskişehir Valiliğinde gerçekleşti. Odunpazarı ilçesinde 6 bin 233 metrekare alanda yapılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi'nin, Eskişehir ve Türkiye'ye bilim dalında büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

Hayırsever Cafer Güven, binanın yapımının ardından peyzaj çalışmaları, ihtiyaç duyulan araç gereç, fen, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının donanımını tamamladıktan sonra Bilim ve Sanat Merkezini Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edecek. Çalışmalar kapsımda ayrıca merkezde 24 derslik ve 10 laboratuvar da yapılacağı belirtildi.

Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor
Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor
Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor
Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman

Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 408 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 320 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 408 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
Kısmi güneş tutulması başladı
Kısmi güneş tutulması başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Rahşan Gülşan Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de Bilim Sanat Merkezi yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 20:41:26. #1.16#

title