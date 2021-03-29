Eskişehir'de 90 kişinin koronavirüs testinin karıştığı iddiası
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Eskişehir'de 90 kişinin koronavirüs testinin karıştığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Sağlık
Eskişehir'de 90 kişinin koronavirüs testinin karıştığı iddiası

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 90 kişinin Kovid-19 PCR test sonuçlarının veri giriş programında yapılan hatayla karıştığı iddia edildi. Testi pozitif olmasına rağmen veri giriş hatasıyla kişilerin PCR testleri negatif görünürken, negatif olanlar ise pozitif olduğu sanılarak evlerinde ilaç tedavisine alındı. Yanlışlık yapılan kontroller sonrasında fark edilerek test sahipleri tek tek aranarak bilgilendirildi. Eskişehir Valiliği de konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Eskişehir'de koronavirüs tedavisi sağlayan üç hastaneden biri olan Şehir Hastanesi'nde geçen perşembe günü 90 kişiye Kovid-19 PCR testi yapıldı. Test sonuçlarının bilgisayar programına veri girişi yapılan sistemde iddiaya göre blok halinde tümü negatif ya da pozitif olarak hatalı olarak işaretlendi. Aslında testi negatif olanlara 'pozitif' olduğu bilgisi verilirken, 'negatif' olanlara ise test sonuçlarının pozitif olduğu bilgisi verildi.

90 KİŞİ ARANARAK HABER VERİLDİ

Test sonuçlarının sisteme aktarılmasının ardından Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, sistem üzerinden PCR testi pozitif çıkanlarla ilgili prosedürü işleterek evlerinde tedavi olacaklara ilaç verdi. Test sonuçlarının hatalı olduğu ise yapılan kontrollerle fark edildi. Filyasyon ekiplerince testi karıştırılan 90 kişi aranarak yanlışlık olduğu ifade edildi. Testi karışan kişilere yeniden test yapılacağı, Eskişehir Valiliği'nin de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Şehir hastanesinin de konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

"ÖNCE POZİTİFSİN DEDİLER 3 SAAT SONRA İSE NEGATİF"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla testinin yanlış çıktığını ifade eden N.S.K. ise "Bana da test yaptılar, önce pozitifsin diye aradılar. 3 saat sonra yanlışlık olmuş negatifsin dediler" ifadelerini kullandı. Babasına ait testin yanlış çıktığını ifade eden M.P. de "Babama da test yaptılar. Akşam Sağlık İl Müdürlüğü'nden mesaj geldi, pozitif diye. Sabah doktoru geldi sonuçlar negatif dedi. Üç gündür hastanede karantinadayız" dedi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
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Eskişehir'de 90 kişinin koronavirüs testinin karıştığı iddiası
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Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 90 kişinin Kovid-19 test sonuçlarının karıştığı iddia edildi.

Yanlışlık yapılan kontroller sonrasında fark edilerek test sahipleri aranarak bilgilendirildi.

Eskişehir Valiliği'nin de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Şehir hastanesinin açıklama yapması bekleniyor.

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