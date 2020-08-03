Eskişehir'de 78 yaşındaki emekli öğretmenin üçüncü üniversite diploması sevinci
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Eskişehir'de 78 yaşındaki emekli öğretmenin üçüncü üniversite diploması sevinci

Kimya öğretmenliğinden emekli 78 yaşındaki Orhan Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans ile Emlak ve Emlak Yönetimi programlarından da mezun olarak eğitim kariyerinde üçüncü diplomasını aldı.

Eskişehir'de 78 yaşındaki emekli öğretmenin üçüncü üniversite diploması sevinci
03.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 14:40

Kimya öğretmenliğinden emekli 78 yaşındaki Orhan Adıgüzel, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans ile Emlak ve Emlak Yönetimi programlarından da mezun olarak eğitim kariyerinde üçüncü diplomasını aldı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de İlahiyat Ön Lisans programından mezun olan Adıgüzel, bu yıl da Emlak ve Emlak Yönetimi programını bitirdi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Orhan Adıgüzel'i hayallerine olan bağlılık ve azminden dolayı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Adıgüzel ise Rektör Erdal'a, "Hayat bir diplomaya sığmaz." sloganıyla diplomasını kendisinden almak istediğini belirtti.

Üniversitenin, Orhan Adıgüzel ve onun gibi hayallerinin peşinden koşan binlerce Açıköğretim Sistemi öğrencisi için "yaşam boyu öğrenim" merkezi olduğunu vurgulayan Erdal, "Öğrenim, yaşamın sadece bir evresinde gelişen sıradan bir etkinlik değil, yaşam boyu devam etmesi gereken bir yol. Bilim ve teknolojinin hızla değiştiğini ve bu bağlamda da pek çok yeniliğin gerçekleştiğini görüyoruz. Herkesin yenilenmeye gereksinimi var." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdal, dünyanın farklı coğrafyalarında, ayrı alanlarda, farklı yaş gruplarından pek çok bireye öğrenim olanağı sağlayan Anadolu Üniversitesinin, Türkiye'ye ve dünyaya farklı alanlarda bu hizmeti sunmayı büyük bir kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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