Eskişehir'de 2. İnönü Zaferi'nin 100. yılı dolayısıyla tören düzenlendi

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, törende, tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu asırlarca dünyayı adaletle yönetmiş bir ecdadın torunları olarak Türk milletinin, hiçbir zaman esaret altına alınmayı kabul etmediğini söyledi.

Türk milletine karşı topyekun saldırıya geçilen durumlarda işgalci güçlere karşı büyük bir mücadele başlatıldığını anımsatan Kurt, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı nice parlak zaferlerle nihayete erdirilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en mühim ve parlak sayfalarından birisi de burada, içinde bulunduğumuz İnönü önlerinden kazanılan 2. İnönü Zaferi'dir. Bu zaferle yalnızca düşman yenilmemiş, Atatürk'ün ifadesiyle milletin makus talihi de yenilmiştir. Ecdadımız o günün zor şartlarında her türlü yokluğa, imkansızlığa rağmen canları ve kanları pahasına bu mukaddes vatanı düşman çizmelerinden temizlemiş, bu mukaddes vatan uğruna şehit olmuş ve bize yaşanası, ebedi bir yurt emanet etmiştir. Kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmek bizlere düşen görevdir."

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ailesi adına bir konuşma yapan torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Gülsün Bilgehan da İnönü'nün, Viyana önlerinden başlayan 3 asırlık gerilemenin Çanakkale'den sonra durduğu ilk yer olduğunu vurguladı.

İnönü Savaşları'nın bugün Türk Silahlı Kuvvetlerinin ana çizgilerinin belirlendiği, bilime ve akla dayalı ilk düzenli ordunun zaferi olduğunu anlatan Bilgehan, "Çetelerin, hukuksuz çatışmaların sonudur. Hem dış güçlere hem iç savaşlara verilen cevaptır. Çağdaş uygarlık yolundaki ilk adımdır. Bağnazlığa, cehalete ve ihanete karşı boyunlarında idam fermanı taşıyan cesur insanların meydan okumasıdır. Uzun zaman sonra bu millete 'Ne mutlu Türküm diyene' dedirten zaferdir." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Seyrüsefer Yüzbaşı Abdi Eyüp Esen de törende bir konuşma yaptı.

Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuhadar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık