ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin
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ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin

19.12.2020 11:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:22

Eskişehir'de normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Eskişehir'de normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında ise polis ekiplerince kontroller gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin
ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin
ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin
ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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