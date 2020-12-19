ESKİŞEHİR - Cadde ve sokaklar sakin

Eskişehir'de normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Eskişehir'de normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya Atatürk caddeleri ile Porsuk Bulvarı sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında ise polis ekiplerince kontroller gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık