Eskişehir Bilecikliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler
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Eskişehir Bilecikliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Eskişehir Bilecikliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir Bilecikliler Derneği Başkanı Ahmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Bilecikliler Derneği Başkanı Ahmet Saraç ve yönetim kurulu üyeleri, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Misafirleri ile bir süre görüşerek sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, misafirlerini ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirterek Dernek Başkanı Ahmet Saraç'a plaket takdiminde bulundu, Nutuk ve Türk Bayrağı hediye etti. - BİLECİK

Eskişehir Bilecikliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Eskişehir Bilecikliler Derneği'nden Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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