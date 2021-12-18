Eskişehir barajlarındaki doluluk oranı kapasitenin altında kaldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'e içme suyu ve tarımsal sulama imkanı sağlayan barajlarda doluluk oranları, kapasitelerin çok altında seyrediyor.

DSİ'den alınan verilere göre Eskişehir'e içme suyu sağlayan Porsuk Barajı'nda su seviyesi aralık ayı itibariyle yüzde 34,8 oldu. Tarımsal sulamada kullanılan barajlardan Çatören'de yüzde 6,6, Kunduzlar Barajı'nda yüzde 15,2, Aşağı Kuzfındık Barajı'nda ise yüzde 2,3 doluluk ölçüldü.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe, AA muhabirine, yoğun sera gazı salınımı nedeniyle ortaya çıkan küresel ısınmanın iklim değişikliğine sebep olduğunu söyledi. İklim değişikliğinin kendisini en fazla kuraklık ya da aşırı yağış olarak gösterdiğini anlatan Türe, şöyle konuştu:

"Şu anda yaşadığımız olay, iklimin ritminin bozulmasıdır. En düşük sıcaklıklar bile geçmişe göre daha sıcak. Mevsim normalleri üzerinde yaşanan sıcaklıklar daha fazla arttı. Yağış oranlarının bölgelere göre değişmekle birlikte azaldığını görüyoruz. Yağışların ritminin de bozulması nedeniyle suyu yönetme konusunda alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız."

Büyük kentlerdeki tüketimin artmasının yanı sıra tarımda tasarruflu sulama tekniklerinin kullanılmamasının da sorunu derinleştirdiğini aktaran Türe, barajlardaki doluluğun yanında yer altındaki suyu seviyelerinin de gerilediğine işaret etti.

"Su ayak izine dikkat etmemiz gerekiyor"

Prof. Dr. Türe, daha fazla tüketime rağmen aynı hızda yerine su konulamaması nedeniyle ekolojik su açığının meydana geldiğinin altını çizerek, "İnsanların, illerin ve ülkelerin bir bölgede tükettiği tatlı su miktarını ifade eden 'su ayak izine' dikkat etmemiz gerekiyor. Suyu ekosistemin bir parçası olarak görmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Su potansiyelinin doğru ölçülmesinin önemine değinen Türe, şunları kaydetti:

"Karbon ayak izi küçülmediği müddetçe daha az suya sahip olacağız ya da gereğinden fazla suyla karşı karşıya kalıp sel ve taşkınlar şeklindeki felaketleri yaşayacağız. Çocuklarımızdan yaşlılarımıza kadar herkesin su tüketimi bilinci, suyun değeri ve geleceği konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olması gerekiyor. Kuraklığın yanı sıra insanların kurutacak şekilde su kullanımından vazgeçmesi gerekiyor."

Tarımsal faaliyetlerde ürün ve sulama teknolojileri seçiminin en doğru şekilde yapması gerektiğini vurgulayan Türe, her platformda suyun olabildiğince ekonomik kullanılmasının önemine dikkati çekti.