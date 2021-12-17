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Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi
AA / Hacı Özkan - Haberler | Güncel

Aksaray'ın Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi.

Latife Hanım Anaokulu'nda düzenlenen programda "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı köşe oluşturuldu.

Okul müdürü Mehmet Bağdat, AA muhabirine, Yerli Malı Haftası kapsamında öğrenci ve ailelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesi için köşe oluşturduklarını söyledi.

Köşede, eskiden kullanılan eşyaların yer aldığını belirten Bağdat, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yerli malı kullanımına teşvik etmek ve eskiden kullanılan ürünlerin unutulmamasını amaçladık. Öğretmenlerimizin katkılarıyla ilçemizin her bir noktasından toplanan antika eşyalarımızla güzel bir çekim alanı oluşturduk. Öğrencilerimizin yerli malını tam anlamıyla yaşamaları ve kendilerine güzel bir hatıra kalmasını sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

Eskil ilçesinde Yerli Malı Haftası etkinliği düzenledi

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AA / Hacı Özkan - Son Dakika Haberleri

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