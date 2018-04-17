Eski Yüksek Yargı Üyeleri Hakim Karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Akkuş ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt içinde yer aldığı, 2011'de örgüt talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, sivil imamlarla bir araya geldiği, örgüt toplantılarına katıldığı belirtildi.

Savunma için söz verilen Akkuş, üzerine atılı terör örgütü üyeliği suçlamasını reddetti.

Savunma yapacak durumda olmadığını çünkü suç işlemediğini iddia eden Akkuş, 21 aydır suçsuz olduğunu söylediğini, gerekli yerlere tüm itirazlarını yaptığını ancak başvurularından sonuç alamadığını ifade etti.

Sivil imamlarla baz sinyali kayıtlarının iki kişinin aynı yerde olduğunu göstermeyeceğini öne süren Akkuş, baz çakışması olduğu belirtilen sivil imamları tanımadığını ileri sürdü. Akkuş, sinyal bilgilerindeki çakışmanın herkesin başına gelebileceğini, bunun örgüt üyeliği için delil sayılamayacağını savundu.

Sanık Mustafa Akkuş, aleyhinde ifade veren tanıkların beyanlarını da kabul etmedi. Tanık beyanlarında somut bir ifadenin yer almadığını, tanıkların muğlak, görüşe dayalı beyanlarda bulunduklarını belirten Akkuş, bunun da hukuki delil sayılamayacağını öne sürdü.

Gözaltı ve tutuklanma süreçlerinde insanlık onuruyla bağdaşmayacak her türlü hukuksuzluğa maruz kaldığını iddia eden Akkuş, "Yaşam tarzım, hayat felsefem belli. Cumhuriyet savcısı olarak göreve başladığım günden bugüne hukuka aykırı, saklı gizli iş yaptığım, örgüt talimatıyla işler yaptığım yönündeki iddialar hayat anlayışıma ters. Dişimle tırnağımla elde ettiğim başarılar dışında hiçbir göreve gelirken referans kullanmadım, kimseye boyun eğmedim." diye konuştu.

Mustafa Akkuş, hayatı boyunca yargının siyasete bulaşmaması için ilkeli davranmaya çalıştığını, bu nedenle başına bu işlerin geldiğini ileri sürerek tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur ile eski HSYK üyeleri Kerim Tosun ve Mustafa Kemal Özçelik'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 14 Ağustos'a bırakılması kararlaştırıldı.