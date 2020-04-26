Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı
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Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı

Eski TRT Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz'ün cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

26.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:16
Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz son yolculuğa uğurlandı

Eski TRT Genel Müdürlerinden Şenol Demiröz'ün cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün 70 yaşında hayatını kaybeden Demiröz'ün cenazesi, Erenler Mezarlığı'na getirildi.

Demiröz'ün cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sosyal mesafe" kuralı dikkate alınarak, kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Demiröz'ün eşi Fehamet, kızı Betül ve oğlu Dündar Demiröz ile yakınları katıldı.

Şenol Demiröz'ün öz geçmişi

Adapazarı'nda 23 Mayıs 1950'de dünyaya gelen Demiröz, Sakarya Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın - Yayın Yüksekokulu'nda eğitim aldı. Maliye Bakanlığı Gelirler Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Başbakanlık Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nda basın müşavirliği görevlerinde bulunan Demiröz, Şaban Karataş döneminde TRT'de Genel Müdür Program Uzmanı olarak 1976 yılında göreve başladı.

Demiröz, bir dönem TV Dairesi Yayın Planlama Müdürlüğü ve Yayın Planlama Dairesi Planlama Uzmanlığı görevlerinde de bulunarak, TRT'deki görevinden 1982 yılında ayrıldı. Macit Akman, Tuncay Öztürk ve Ahmet Beyazıd'la Ajans 1400'ü kuran Demiröz, film sektörüyle ilgili kuruluşlarda şirket yöneticiliği, film yapımcılığı ve belgesel film yönetmenliği alanlarında çalışmalara imza attı.

Ajans 1400'ün ilk çalışması ise "Afgan mücahidlerinin direnişi" ile ilgili belgesel oldu. Ahmet Bayazıt, Yücel Çakmaklı, Şenol Demiröz, Erdem Bayazıt, Necdet Taşçıoğlu ve kameraman Çetin Tunca'dan oluşan altı kişilik ekip, tam dört ay Pakistan'da ve Afganistan dağlarında kaldı. Bu geziyle ilgili hatıralar ise şair Erdem Bayazıt tarafından "İpek yolundan Afganistan'a" ismiyle kitaplaştırıldı.

"Türk Vakıf Medeniyeti" başlıklı belgesel çalışmasıyla "Kültür Bakanlığı Sinema Başarı Ödülü" ve "Türkiye Milli Kültür Vakfı Türk Kültürüne Hizmet Ödülü"ne değer görülen Şenol Demiröz, 1994 yılının Nisan ayında İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Mayıs ayında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığına atandı.

Taksim Sanat Galerisi Jüri Başkanlığı görevinin yanı sıra Şehir Tiyatroları Repertuvar Kurulu Başkanlığı görevini de bir süre yürüten Şenol Demiröz, çok sayıda uluslararası ve ulusal ölçekli festival ve etkinliğe ve Türki Cumhuriyetler konulu yapımlara imza attı.

2004 yılında TRT Genel Müdürü olarak atanan Demiröz, 2005'te emekliliğe ayrıldı.

Kaynak: AA

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