Eski tren vagonundan yapılan köprü Maçka Deresi üzerine yerleştirildi

Trabzon'un Maçka ilçesinde ilkokul öğrencilerinin okula ulaşım yolunu kısaltmak için dere üzerine eski tren vagonundan hazırlanan köprü yerleştirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde ilkokul öğrencilerinin okula ulaşım yolunu kısaltmak için dere üzerine eski tren vagonundan hazırlanan köprü yerleştirildi.

İlçe merkezindeki Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulunun bulunduğu bölgede yaşanan ulaşım sorunu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'ın başlattığı "Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında çözüme ulaştırıldı.

Öğrencilerin, Maçka Deresi'nin üzerinden yolun karşısına güvenle geçebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) ait hurdaya çıkmış vagon temin edildi.

Rengarenk boyanan ve üzerine "gönül köprüsü" yazılan vagon, Reşadiye Mahallesi mevkisinde derenin üzerine konuldu.

Belediye Başkanı Koçhan, TCDD'ye ait hurda tren vagonunun alımı ve boyanması ile başlayan süreçte ilçenin turizmine ve eğitimine yarar sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Vagondan hazırlanan gönül köprüsünün, milletle olan gönül bağlarını da simgelediğini vurgulayan Koçhan, "Ce-Zi-Ne Kardeşler İlkokulundaki minik öğrencilerimizin trafikten etkilenmeden okullarına daha güvenli şekilde ulaşmasını sağlamayı amaçladık." dedi.

Koçhan, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Ford Otosan Gölcük Fabrikası yetkililerine ve Trabzonlu iş adamı Celil Hekimoğlu'na teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Onların ve Belediyemizin iş birliği ile birlikte küçük yavrularımızı okulları ile güvenli bir şekilde buluşturacağız. Eski bir tren vagonu bugün gönül köprüsü haline geldi ve Maçka'mızın hizmetinde olacak. Bundan güzel bir mutluluk yok. Turizm açısından önemli bir yere sahip olan Maçka'mızda tren vagonunda köprü ile bölgemizde bir ilki gerçekleştirmiş olduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Karakurum