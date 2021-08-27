Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı
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Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı

Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

FETÖ'den tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi, Bylock operasyonunda gözaltına alındı.

FETÖ'den tutuklanan eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi, Bylock operasyonunda gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ümraniye'de gerçekleştirilen operasyonda, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse'nin eşi S.K. gözaltına alındı. S.K. 'nın Bylock kullanıcısı olduğu ve bu sebeple aranmasının olduğu tespit edildi. S.K'ya ait Bylock yazışmaları incelendiğinde FETÖ/PDY örgüt lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarının gruplarda örgütsel motivasyonu artırmak ve örgütsel kopmaların önüne geçmek adına yazı haline getirilerek paylaşıldığı, yine 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yapıldığı belirlendi.

S.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılığa çıkarıla şüpheli, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Eski Terörle Mücadele Şube Müdürü'nün eşi FETÖ operasyonunda gözaltına alındı - Haberler
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