Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu
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Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu

Survivor 2020'nin sevilen yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümüne konuk oldu. Nisa'dan avokado uzmanı olarak bahseden Mehmet Şef, Ayyüce'nin mimiklerini Nisa'ya benzettiğini söyledi.

Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu
02.09.2020 07:25 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:32

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam dokunulmazlık oyunu oynanan bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye 2020'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu öncesi stüdyoda büyük bir sürpriz yaşandı. Survivor 2020 yarışması ile adından söz ettiren Nisa Bölükbaşı birden stüdyoya girerek büyük bir sürpriz yaptı.

"AYYÜCE'Yİ SANA BENZETİYORUM"

Şef Mehmet Yalçınkaya, Nisa'nın yarışmaya gelme nedenini ise "Yapımcıların Nisa'ya rayska sözü var. Birazdan arkadaşlarımız rayska yapacak ve Nisa'ya yedireceğiz" sözleriyle açıkladı. Öte yandan Mehmet Şef, Nisa'yı Ayyüce'ye benzeterek, "Mimiklerini sana benzetiyorum" dedi.

Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu
Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu
Ayyüce
Eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, MasterChef Türkiye'ye konuk oldu
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