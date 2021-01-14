Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı

14.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:01

Survivor 2020 yarışmasının en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Mert Öcal ve Evrim Keklik, yeniden TV8'le el sıkıştı. İkili, yeni sezonda Hakan Hatipoğlu ile Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı.

Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak Survivor 2020'ye giden oyuncu Mert Öcal, yarışmanın bitmesinin ardından FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde rol aldı. Oyunculuk macerasına ara veren Öcal, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Hakan Hatipoğlu ile Survivor Panorama'yı sunacağını duyurdu. Survivor 2020'nin bir diğer dikkat çeken sivri dilli yarışmacısı Evrim Keklik de Uçankuş TV'deki programının yanı sıra Panorama da yorumculuk yapmaya başladı.

EVRİM VE MERT YORUMCU OLDU

Dün yayınlayan Survivor Panorama'da eğlenceli anlar yaşayan Survivor 2020 yarışmacıları Evrim Keklik ve Mert Öcal, yeni sezonda kendilerine benzeyen yarışmacıları açıkladı. Yarışmada olduğu süreçte neredeyse her şeye itiraz etmesiyle konuşulan Mert Öcal, Survivor 2021'de yarışan Batuhan Karacakaya'nın kendisine benzediğini söyledi. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan Batuhan hakkında konuşan Öcal, "Batuhan belki benim gençlik halim olur" ifadelerini kullandı.

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı


Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı
Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı
Haber Yorumları (3)
...........: bi an önce paralı izlette kurtulalım bıktık
Cevap Yaz Yayından Kaldır
3456: allah hayırlısını daimi sağlıklı nasip eylesin amin hayırlı olsun kimsenin eleştirilerine aldırmasınlar kendi yollarından ilerlesinler sağlıklı şekilde milletin ağzı torba değilki büzesiz o yüzden çok iyi olmuş yorumcular helal olsun devamını sağlıklı şekilde dileriz amin yorumcuları çekemeyenler kıskananlar çatlasın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UCUZ İŞÇİLİK: ucuz işçilik için yetiştirilmiş elemanlar
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Hadise Ajda Pekkan Murat Dalkılıç Kim Kardashian
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kongre Ankara Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 12:32:08. #1.15#
title