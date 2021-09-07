Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı davanın duruşması 14 Eylül'e ertelendi
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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı davanın duruşması 14 Eylül'e ertelendi

Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı davanın duruşması 14 Eylül'e ertelendi
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 14 Eylül'e ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlediği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 14 Eylül'e ertelendi.

Başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsünde kurulan özel mahkeme, yeni hakim Hüseyin el-Cak el-Şeyh Ahmed başkanlığında toplandı.

Mahkeme heyeti, savuma heyetinin Beşir ile görüşüp dosyayla ilgili yanıt vermesi ve kalan dosyaları sunmak için duruşmayı 14 Eylül'e ertelediğini açıkladı.

Öte yandan savunma heyeti, mahkeme hakimi Ahmed'in, Ömer el-Beşir döneminde yargıdan azledilmesine rağmen yeni hükümet tarafından işine geri döndüğü için tarafsız olmayacağı gerekçesiyle davadan çekilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddetti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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Eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in yargılandığı davanın duruşması 14 Eylül'e ertelendi - Haberler
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