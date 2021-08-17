Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı
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Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı

Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı eski sevgilisinin kızı içerideyken evi ateşe verdiği ileri sürülen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istenirken, polisler şahsı araca alarak uzaklaştırdı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, tartıştığı eski sevgilisinin kızı içerideyken evi ateşe verdiği ileri sürülen şüpheli mahalleli tarafından linç edilmek istenirken, polisler şahsı araca alarak uzaklaştırdı. 16 yaşındaki kız çocuğu ise komşular tarafından evden çıkarılırken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Mahallesi 5714/45 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Endam B., ile eski erek arkadaşı Sinan G., arasında ilk olarak bina dışında tartışma meydana geldi. Tartışmanın ardından Endam B., 1. kattaki komşusunun evine giderken, bir süre sonra ise Sinan G., eski kız arkadaşının dairesine gitti. Evin içerisine giren Sinan G., içeride 16 yaşındaki Rana B., varken, evi ateşe verip kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar tarafından, durum polis ve itfaiye ekiplerine bildirilirken, evde bulunan Rana B., ise komşular tarafından evin içerisinde çıkarıldı.

Olay yerine dönünce linç edilmek istendi

Olayın ardından şüpheli Sinan G., kaçarak kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangına kısa sürede müdahale edildi. Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, Sinan G., tekrardan olay yerine geldi. Bina sakini komşular ve mahalleli tarafından linç edilmek istenen Sinan G.' polis ekiplerince kurtarılarak, polis aracına bindirilip mahalleden uzaklaştırıldı.

Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, Rana B.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı
Eski sevgisinin kızı içerdeyken evi ateşe verdi: Linç edilmekten polisler kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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