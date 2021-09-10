Eski sevgilisinin kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu

Yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren ilişkisini noktalayan oyuncu Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisinin kızı Ebru Oğuz jigolo suçlamasında bulundu. Ebru Oğuz, Açıkalın'ın babasının parasıyla kendisine jigolo tuttuğunu iddia etti. Oyuncu Nilüfer Açıkalın ise kendisini hedef alan sözler sonrasında savcılığa başvurdu.

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz'la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlamıştı. Nilüfer Açıkalın'a eski sevgilisi Orhan Oğuz'un kızı Ebru Oğuz'dan şok suçlama geldi.

"BABAMIN PARASIYLA KENDİNE JİGOLO TUTTU"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Nilüfer Açıkalın, ünlü yönetmenle beraberliği bitince, Jehat Hekimoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı. Ebru Oğuz ise sosyal medyada Nilüfer Açıkalın'ı hedef alan "Babamın parasıyla kendisine jigolo tutmuş. Paraları yemeye devam ediyor" diye paylaşım yaptı. Savcılığa başvuran Açıkalın; Ebru Oğuz'un kendisine ve sevgilisine sarf ettiği sözler için cezalandırılmasını talep etti.

EN BAŞINDAN BERİ KARŞIYDI

Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı. İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu. Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.

Orhan Oğuz'la yolları ayrılan Nilüfer Açıkalın, önceki akşam erkek arkadaşı müzisyen Jehat Hekimoğlu ile Cihangir'de görüntülenmişti.