ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ
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ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) CİHANGİR'deki evinin önünde tartışma yaşadığı eski sevgilisi Şarkıcı Çağatay Akman tarafından darbedildiğini iddia eden Öykü Uslu, Akman'ın kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti.

Kamera: Özden ATİK/ İSTANBUL, (DHA) CİHANGİR'deki evinin önünde tartışma yaşadığı eski sevgilisi Şarkıcı Çağatay Akman tarafından darbedildiğini iddia eden Öykü Uslu, Akman'ın kendisine yaklaşmaması için koruma kararı talep etti. Uslu, "Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.

Evinin önünde 23 Temmuz günü, saat 23.00 sıralarında tartışma sonucu darbedildiği iddiasında bulunan Öykü Uslu, bugün avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Avukat Gençoğlu tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkilimin şiddete uğrama tehlikesi bulunmaktadır. Müvekkilim, yaşamış olduğu bu psikolojik şiddet ve fiziksel şiddet sonucunda daha ağır bir şiddete uğramasına fırsat tanınmadan ivedi olarak davalı hakkında koruma tedbirlerinin uygulanması gerekmektedir" denildi. Öykü Uslu'nun işini yapamayacak derecede etkilendiği belirtilen dilekçede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Çağatay Akman'ın "tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması, evinin olduğu binaya yaklaşmaması, Uslu'nun yakınlarına ve tanıklara yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi" istendi. Darp olayıyla ilgili yürütülen soruşturma savcılığına da beyan dilekçesi sunan Uslu ve avukatı, adliye önündeki meydanda basın açıklaması yaptı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Öykü Uslu, "Çağatay Akman adlı kişinin beni darbetmesinden dolayı açılan soruşturma, süreç devam ediyor. Çok fazla açıklama yapmak istemiyorum. Evimin önüne gelip zilime basmasıyla başlayan tacizleri, hakaretleri... Ben sonra polisi aradım, sonra karakol... Eski bir beraberlik, uzun zamandır iletişim kurmuyorduk. Neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum. Darp raporum var. Şikayetçiyim" dedi.

"KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞIYOR AMA YETERSİZ KALIYOR"

Avukat Mehmet Gençoğlu ise "Müvekkilim arkadaşıyla otururken Çağatay, gelip zili çalıyor, yarım saat gibi bir süre aşağıda bekliyor. Müvekkilim gitmeyeceğini düşünerek aşağıya iniyor, gitmesini söylüyor. Ancak kişi tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetle karşılık veriyor. Tabii ki de yarım saat boyunca derin bir fiziksel şiddet altında kalan müvekkilim karşılık vermeye çalışıyor ama yetersiz kalıyor. Polise haber veriyor. Biz 6284 sayılı kanunu uyarınca koruma tedbir kararı için Aile Mahkemesi'ne başvurduk. Aynı zamanda yürütülen soruşturma için de beyan dilekçesi sunduk. Psikolojik olarak derin bir üzüntü içerisinde. Biz sadece kadını değil, canlılara yönelik her türlü şiddetin karşısındayız" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

23 Temmuz'da meydana gelen olayda iddiaya göre Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun Cihangir'deki evinin önüne gitti. Apartmanın önünde bir süre bekleyen Akman, kapının önüne oturarak Öykü Uslu'ya seslendi. Uslu ise yaklaşık yarım saat kapısının önünde oturarak bağıran Akman'ın yanına indi. Apartmanın önünde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Çağatay Akman, Öykü Uslu ve yanında bulunan arkadaşına saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri Çağatay Akman'ı ifadesi alınmak üzere Karaköy Polis Merkezi'ne götürdü. Geceyi karakolda geçiren Akman, sabah serbest bırakıldı. Olay, güvenlik kamerasına da yansımıştı.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ
ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ
ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ
ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞARKICI ÇAĞATAY AKMAN İÇİN KORUMA TEDBİRİ TALEBİ - Haberler
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