Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş
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Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş

29.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:45

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer, feci şekilde can verdi. Sözer'in ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.

Bugün Kemal D. isimli şahıs tarafından üzerine yanıcı madde dökülen öğretim görevlisi Aylin Sözer, cani bir şekilde katledildi.

AKŞAM EĞİTİM VERECEKTİ

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili kahreden detay! Bu akşam eğitim verecekmiş

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Öte yandan saldırgan Kemal D, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, bu sefer de çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili kahreden detay! Bu akşam eğitim verecekmiş
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş
Haber Yorumları (24)
MG: gerçekten yaşamayı haketmeyen bu pislikler yüzünden geliyor başımıza herşey. Ne hakla öldürüyoruz birbirimizi et kavganı bağır çağır öldürmek nedir ya Allah kahretsin içinde vicdansız olan herkesi
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FATİH: Şimdi bir milletvekili ailesini arar ve davacı olmayın der. . . .
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MALATYALI: EVLAT YETİŞTİR BÜYÜT GÖZÜNDEN ŞAKIN ÖPMEYE DAHİ KIYMA SEVGİSİNE DOYMA İSTER KIZ OLSUN İSTER ERKEK SERSERİNİN BİRİ TEBELLEŞ OLSUN EVLADINI HARCASIN GELDE BUNA ANA BABA OLARAK DAYAN VARMI HİÇ BU ACILARI DUYAN YOK OLMAZ ÇÜNKÜ AYEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR BAŞKALARI SADECE BAKAR HATTA SENİN ATEŞONDEN ISINARAK MENFAAT SAĞLAMAK İSTEYENLER DAHİ ÇIKAR BU TİPLER TOPLUMU YIKAR YAPMAYIN ETMEYİN CEHENNEM ATEŞİ HEPİMİZİ YAKAR
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