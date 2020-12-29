Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili yürek burkan detay! Bu akşam eğitim verecekmiş

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından yakılarak öldürülen akademisyen Aylin Sözer, feci şekilde can verdi. Sözer'in ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.

Bugün Kemal D. isimli şahıs tarafından üzerine yanıcı madde dökülen öğretim görevlisi Aylin Sözer, cani bir şekilde katledildi.

AKŞAM EĞİTİM VERECEKTİ

Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı. Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.

VATANDAŞLAR LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Öte yandan saldırgan Kemal D, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Güçlükle gözaltına alınan şahıs, bu sefer de çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.