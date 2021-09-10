'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
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'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı

'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da 'eski sevgilim' dedikodusu nedeniyle komşu iki aile arasında başlayan husumetin ardından İsmail Demir'in (36) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının firari şüphelileri Ö.A. (17) ile M.Ç. (17) yakalandı.

ADANA'da 'eski sevgilim' dedikodusu nedeniyle komşu iki aile arasında başlayan husumetin ardından İsmail Demir'in (36) öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının firari şüphelileri Ö.A. (17) ile M.Ç. (17) yakalandı. Şüpheli Ali B.'nin (24) yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Olay, 3 Eylül günü saat 18.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B., kardeşi Y.B. ile akrabaları Ö.A. ve M.Ç., yanlarına aldıkları silahlarla husumetlileri Hüseyin Demir (24) ile ağabeyleri İsmail Demir ve İbrahim Demir'in evini bastı. Taraflar arasında tartışma çıkınca Y.B., yanında getirdiği hafif makineli tüfekle, ağabeyi Ali B. ise tabancayla ateş açtı. Demir kardeşlerle bu sırada misafir olarak eve gelen Ayşe G. yaralandı. Yüzlerini maskelerle gizleyen şüpheliler, saldırının ardından havaya ateş açıp geldikleri motosikletlerle kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı, bir kişi tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Demir hayatını kaybetti.HUSUMETİN NEDENİ 'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU'İki aile arasında yıllar önce başlayan husumetin, saldırıda yaralanan Hüseyin Demir'in, saldırganlardan Ali B. ile Y.B.'nin ağabeyi Ahmet B.'nin (26) dini nikahla birlikte yaşadığı Nazlı A. ile daha önceden sevgili olduğu ve bu konuda dedikodu yaptığı için başladığı öne sürüldü.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.B.'yi gözaltına aldı. Y.B.'nin, ifadesinde, "Barış sağlanmasına rağmen ağabeylerimi yaraladılar. Bunun üzerine tehdit mesajları göndermeye devam ettiler. Biz de ağabeyim Ali B. ile birlikte evlerine gittik. Her ihtimale karşılık da yanımıza silah aldık. Hüseyin ile İsmail Demir bize 'Ecelinize mi susadınız? Gidin buradan' diye bağırıp küfretti. Sonra İsmail Demir, elini beline götürünce silah çıkaracağını zannedip ateş açtık" dediği öğrenildi. Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.SON ŞÜPHELİ DE ARANIYORPolis ekipleri, silahlı saldırıda motosikletleri kullandıkları öne sürülen Ö.A. ile M.Ç.'yi de düzenlenen operasyonla yakaladı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan saldırının son firari şüphelisi Ali B.'nin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.


'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı
'Eski sevgilim' dedikodusu cinayetinin firari 2 şüphelisi daha yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' CİNAYETLE SONUÇLANDI
'ESKİ SEVGİLİM DEDİKODUSU' CİNAYETLE SONUÇLANDI
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
'Eski sevgilim dedikodusu' cinayetle sonuçlandı
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