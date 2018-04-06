Eski Sahil Güvenlik Komutanının Fetö'den Yargılanması

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 13 sanığın yargılanması sürüyor.

Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık olarak bulunan eski Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile birlikte 7 tutuklu sanık daha katıldı. Sanıklar için "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye, düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istendi.

3'üncü celsesi görülen ve basına açık olarak gerçekleşen duruşmada, sanıklar beraatlerini talep ederken, sanıklardan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz'ın tahliyesine karar verildi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi. - SAMSUN