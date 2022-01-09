Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel

Görevinden istifa edip memleketi Karaman'a dönen eski polis memuru Hasan Şahin evinin bahçesinde ölü bulundu. Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.

KARAMAN (DHA) - Karaman'ın Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNMÜŞ

İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title