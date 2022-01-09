Eski polis memuru evinin bahçesinde ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Haberler | Güncel
Görevinden istifa edip memleketi Karaman'a dönen eski polis memuru Hasan Şahin evinin bahçesinde ölü bulundu. Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.
KARAMAN (DHA) - Karaman'ın Hamidiye Mahallesi, 357 Sokak'ta 5 katlı apartmanın bahçesinde meydana gelen olayda komşuları, yalnız yaşayan Hasan Şahin'i bahçede kanlar içinde görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
BALKONDAN DÜŞTÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaklaşık 3 saat önce hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğü düşünülüyor.
İSTİFA EDİP MEMLEKETİNE DÖNMÜŞ
İstanbul'da görev yapan polis memuru Hasan Şahin'in kısa süre bir önce görevinden istifa edip, memleketi Karaman'a geldiği, 2 yıl önce anne Zekiye Şahin ile babası Hacı Musa Şahin'in kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.