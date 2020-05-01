Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor
01.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:07

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyorBURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı.

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 3 yıl önce çocuklar için proje başlatan Muammer Kavazoğlu, kendi imkanları ile oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırdı. Koronavirüs pandemisi sürecinde de çalışmalarına devam eden Kavazoğlu, oyuncakları dezenfekte ederek çocuklara ulaştırmaya devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi İlçesinde, 3 yıl önce 'Atma tamir olsun, çocuklara umut olsun' adıyla proje başlatan Muammer Kavazoğlu, eski ve bozuk oyuncakları tamir ederek ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırmaya başladı. Kendi imkanları ile kiraladığı depoda, bulduğu oyuncakları koronavirüs pandemisi sürecinde de onarmaya devam eden Kavazoğlu, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA GÖNDERİLİYOR

Yaklaşık 500 metrekarelik atölyesinde binlerce oyuncağın onarım çalışmasına devam eden Kavazoğlu, '1 milyon oyuncak' hedefiyle başladığı projenin yurt genelinde duyulmasıyla birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından oyuncakların kendisine geldiğini dile getirdi. Oyuncakları türlerine göre ayıkladığını kaydeden Kavazoğlu, "Ardından bunların yedek parçalarını belirleyip kutulara koyuyorum, bunları onarım atölyesinde tek tek dezenfekte ederek kolilere yerleştiriyorum. Bu koliler, ihtiyaç sahibi çocukların adreslerine gönderiliyor" dedi.

'ÇOCUKLARA UMUT OLMAK İSTİYORUM'

Oyuncakların hijyenine çok dikkat ettiğini dile getiren Kavazoğlu, koronavirüs pandemisinin yaşandığı günümüzde dezenfekte işlemini çok daha kapsamlı ve titiz bir şekilde yürüttüğünü söyledi. Kavazoğlu, "Bu oyuncakların her biri, çocukların ellerinde olacak. Buna çok özen gösteriyorum. Tamir işlemlerinde de oyuncakları ahşap, demir ve plastik şeklinde ayıklayıp buna göre çalışıyorum. Ülkemiz zor günler geçiriyor. Ben de bu zorlu süreçte en azından çocuklara umut olmak istiyorum. Daha önce tamirini yaptığım oyuncakları okullara ulaştırıyordum. Salgın öncesinde son koliyi Ordu'da bir okula göndermiştim ancak şimdi okullara gönderemiyorum. Şu an çocuk yurtları ve diğer kurumlara oyuncak gönderiyorum" diye konuştu.

Kavazoğlu ayrıca, 1 milyon oyuncak hedefinin sürdüğünü dile getirerek şu ana dek 10 bin oyuncağı onarıp çocuklara ulaştırdığını sözlerine eklerken, projenin daha önce de birçok kuruluş, üniversite ve Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ödüle layık görüldüğü öğrenildi.

Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Haberler
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil Haberler
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
Liderler anketinde Fahrettin Koca sürprizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geride bıraktı
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ebru Gündeş Hande Yener Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Avrupa Fransa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Eski oyuncakları onarıp, çocuklara umut oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:09:59. #1.15#
title