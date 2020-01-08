Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı

08.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:26

Eski Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Haydar Şahinoğlu, emekli oldu.

Tıp Fakültesinde 38 yıl görev yapan ve yaş haddini doldurduğu için emekliye ayrılan Prof. Dr. Şahinoğlu için veda töreni düzenlendi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, burada yaptığı konuşmada, Şahinoğlu'nun üniversiteye büyük katkı sağladığını söyledi.

Şahinoğlu'nun etrafındakilere önderlik ve ağabeylik yapan bir kişiliği olduğunu aktaran Kuran, "Fakültemize ve üniversitemize yaptığı hizmetler için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Mesleğe ilk başladığımızda 15'inci yıl plaketleri veriliyordu. Bu bile bize çok geliyordu. Hocamız on yıllarca hizmet etti. Emekli olabilmek ve emekli olurken de arkanızda bu kadar dost bırakmak çok kıymetli bir duygu. Hocamıza bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyorum." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise OMÜ'nün Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olduğuna işaret ederek, "OMÜ'nün buralara gelmesinde hocalarımızın da katkıları çok büyük. Ali Haydar Şahinoğlu üniversitenin bu kadar başarılı olmasında büyük paya sahip. Hocamız sadece üniversitede değil, sosyal anlamda da çok büyük işler üstlendi." ifadesini kullandı.

Daha sonra Başkan Demir, Şahinoğlu'na plaket ve çiçek takdim etti.

Kaynak: AA