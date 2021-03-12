Eski muhtar oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü! Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı
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Eski muhtar oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü! Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

12.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:58

Çorum'un Alaca ilçesinde eski muhtar Servet B., oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla 2 ortaokul öğrencisini bulundukları okul servisinde silahla öldürdü. Kızını servise bindirirken saldırıya şahit olduğunu belirten köy sakini, "Çocuklardan birinin başına, diğerinin de göğsüne iki mermi isabet etmişti. Eski muhtar, daha önce beylik tabancası almıştı. Onunla iki çocuğu vurmuş. Şimdiki muhtar da servis şoförü. 'Haberim olsaydı tutardım' dedi" ifadesini kullandı.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde eski muhtar Servet B, oğluyla kavga ettiğini öğrendiği ortaokul 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T'ye bulundukları okul servisinde tabancayla ateş açtı. Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç T. ve Kaan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Servet B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İki çocuğun cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri, olayın ardından köy girişinde güvenlik önlemi aldı. Köyde ikamet etmeyenlerin girişine izin verilmezken, saldırının gerçekleştiği servis aracına inceleme için el konuldu.

"ÇOCUKLARDAN BİRİNİN KALÇASINDAN KAN GELİYORDU"

Köy sakinlerinden Mesut Yılmaz, gazetecilere, kızını servis aracına bindirirken silahlı saldırıya şahit olduğunu söyledi. Yılmaz, "Servet abi geldi, içeriye girdi, takır takır silah sesi geldi. 6-7 el ateş etti. Sonra biz içeri girdik, Servet abiyi çıkarttık. Sonra o gitti. Çocuklardan birinin kalçasından kan geliyordu, onu araçtan indirdik, tampon yaptık. Diğer çocukta nabız yoktu. Çocuklardan birinin başına, diğerinin de göğsüne iki mermi isabet etmişti. Ambulansı, jandarmayı aradık. Aileler geldi, çocuklarını araçla hastaneye götürürken yolda ambulansa aktardılar. Hastanede gittiğimizde müdahale edildi ama ikisi de vefat etti" ifadelerini kullandı.

Eski muhtar oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü! Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

"BENİM BİLDİĞİM ÇOCUKLARIN KAVGASI YÜZÜNDEN OLMUŞ"

Silahlı saldırının çocuklar arasındaki kavgadan kaynaklandığını öğrendiğini dile getiren Yılmaz, "Bunlar 13 yaşında çocuklar. Kendi aralarında kavga etmişler. Yetişkin değiller. Başka içeriği var mı bilmiyorum. Benim bildiğim çocukların kavgası yüzünden olmuş" dedi. Yılmaz, olay sırasında servis aracında başka çocukların da olduğunu kaydetti.

"SERVİS ŞOFÖRÜ DE ŞİMDİKİ MUHTAR"

Abdullah Doğan ise evinde uyurken siren seslerine uyandığını ifade etti. Çok üzgün olduklarını dile getiren Doğan, "Saat 08.00 gibi köyde olay olduğunu anladım. Eski muhtar, daha önce beylik tabancası almıştı. Onunla iki çocuğu vurmuş. Mesele nedir, kimse bilmiyor. Şimdiki muhtar da servis şoförü. 'Haberim olsaydı tutardım' diyor" şeklinde konuştu.

Eski muhtar oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü! Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

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Haber Yorumları (4)
HURİ: NASIL KIYDIN ŞU MELEKLERE :(
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FİLOZOF: Sen devlet olarak Silah taşıma ruhsatı verirsen olacağı bu adam 20 yok önce muhtarlık yapmış taşıma ruhsatı veriyon bide ücretsiz ....
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HÜSEYİN ÖZDEMİR: Aptal adam
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