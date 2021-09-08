Eski milletvekili Özdemir için TBMM'de tören
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Eski milletvekili Özdemir için TBMM'de tören

Eski milletvekili Özdemir için TBMM'de tören
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir (82) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Samsun Milletvekili Biltekin Özdemir (82) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi.

TBMM'de 20'nci dönem Samsun Milletvekili olarak görev yapan Biltekin Özdemir, önceki gün rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Özdemir için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Özdemir'in ailesinin yansı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amiri Ali Şahin, eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, eski bakanlardan Oltan Sungurlu ve milletvekilleri katıldı. Törende evli ve 2 çocuk babası Özdemir'in öz geçmişi okundu, dua edildi. TBMM'de 1996-1999 yılları arasında Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan Özdemir'in cenazesi Ankara'da öğle kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

 


Eski milletvekili Özdemir için TBMM'de tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Eski milletvekili Özdemir için TBMM'de tören - Haberler
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