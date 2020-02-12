Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören
Vefat eden eski Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.
Vefat eden eski Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi.
Eski Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM Şeref merdivenlerinde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milletvekilleri ve ailesi katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Türkoğlu'nun cenazesi Osmaniye'de toprağa verilecek. - ANKARA