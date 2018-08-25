Eski Milletvekili Berber Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına Aday

AK Parti Manisa eski Milletvekili Recai Berber, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu söyledi.

Recai Berber, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanlığını ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, 4 dönem milletvekili olarak görev yaptığını hatırlattı.

Türkiye'nin her süreçten güçlenerek çıkacağına inandığını kaydeden Berber, "Önümüzde Manisamız ve ülkemiz için çok önemli olan yerel seçimler var. Bütün gücümüzle bu seçimlere hazırlanmalıyız." dedi.

Manisa'nın son 5 yılda hak ettiği hizmetlere kavuşamadığını söyleyen Berber, şöyle devam etti:

"Manisa, son beş yılda büyükşehir olmanın imkanlarını değerlendirememiş ve kaynaklar israf edilmiştir. Maalesef Başkan ve ekibi halen kendilerini sadece merkezin ve bazı ilçelerin başkanı zannediyor. Bu zihniyet Manisamızı kırsal mahalleleriyle bir bütün olarak kucaklamaktan ve oralara hizmet götürmekten çok uzaktır. İnşallah hemşerilerimiz bu yönetim anlayışına 31 Mart'ta son verecek ve belediyeyi AK kadrolara emanet edecektir."

Berber, yerel seçimlere ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine, "2019 yerel seçimlerinde memleketime yeniden hizmet edebilmek adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı açıklıyorum." dedi.

AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç da Recai Berber'in aday adaylığı açıklamasından büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.