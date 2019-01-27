Eski Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu Vefat Etti

Mardin'de eski milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu (89), tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, böbrek yetmezliği nedeniyle Kızıltepe ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören eski Milli Selamet Partisi (MSP) Mardin Milletvekili Timurağaoğlu, vefat etti.

Timurağaoğlu'nun cenazesi Kızıltepe ilçesinde Altıntoprak köyünde aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA