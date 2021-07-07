Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına başlandı
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Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına başlandı

Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralında bulunduğu 9'u tutuklu 25 kişinin yargılanmasına başlandı.

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralında bulunduğu 9'u tutuklu 25 kişinin yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Serdar Aksoy ve diğer tutuklu 8 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen Aksoy, "Ben tespit ettiğimiz eksiklerle ilgili bu süreçte 240 adet suç duyurusunda bulundum. Envanterimizin sağlıklı olmadığını tespit ettik. Hukuken olan taşınırların fiilen olmadığı, fiilen olan taşınırların da hukuken olmadığını tespit etik. Bunların kayıt altına alınması için barkot çalışması başlattık." dedi.

"Siyaset yapar gibi konuşuyorsun"

Aksoy'un konuşmasını kesen mahkeme başkanı, "Siyaset yapıyor gibi konuşuyorsun. Burada siyaset yapmıyoruz. Siz olaya ilişkin savunmanızı yapın" dedi.

Bunun üzerine Aksoy, şunları söyledi:

"Olayın geçtiği hafta Cumhurbaşkanımız otoyol açılışı için İzmir'e geliyordu ben ve başkan yardımcılarım ağırlama hazırlıklarıyla ilgili yoğunluk yaşıyorduk. Olay sosyal medyada patlayınca nisan ayında araştırılması için mali, idari işler ve hukuk birimimize sorumlularını bulunması ve olayın aydınlatılması için talimat verdim. Bunun için 4-5 defa toplantı yaptık. Olay nereye giderse gitsin aydınlatılmasını istedim."

Aksoy, mahkeme başkanı "Hurda satışıyla ilgili talimat verdin mi? Hurda satışı için şantiyeden arayan oldu mu?" şekildeki soruya, "Kesinlikle hayır. Belediyenin kamu malını tespit için barkod sistemini getiren belediye başkanı böyle bir şey yapar mı? Bunun için aranıp aranmadığımı hatırlamıyorum." dedi.

Mahkeme başkanının "rapor size flaş bellek ile verilmiş? sorusu üzerine Aksoy, "Ben hazırlanan raporun sisteme yüklenmesi talimatını verdim. Bana flaş bellek verilmedi. Ben kendim de bilişimciyim, sisteme girilen bir veri silinse dahi databasede kalır. Ayrıca böyle bir durum söz konusu değil." sözleriyle savundu.

Mahkeme heyeti tüm sanıkların savunmasının alınmasının ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi, firari sanık Fedai K'nin yakalanması için müzekkere yazılmasına ve tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 9'u tutuklu toplam 25 kişi hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme" ve "zimmet" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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