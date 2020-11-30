Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki
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Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki

30.11.2020 12:04 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:07
Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki

Geçtiğimiz sene MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan, yarışmadan diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz'in dakikalarca gözyaşı döktüğü anların yayınlanmasına tepki gösterdi.

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde kendi açtığı lokantasıyla ilgilenen Güzide Mertcan, yıllar önce yaptığı paylaşımlardan dolayı MasterChef diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"YARIŞMACILARIN HESAPLARI ÖNCEDEN DENETLENMELİ"

Dün akşam eleme bölümüyle ekrana gelen bölümde Uğur'un diskalifiye olduğu için gözyaşı döktü anların dakikalarca gösterilmesine tepki gösteren Mertcan, Instagram yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Bu gece hakkında bir şeyler söylemeye mecbur hissediyorum. Öncellikle bu arkadaş ettiği küfürler yüzünden yarışamıyorsa sosyal medyalar önceden denetlenmeli çok zor değil en fazla kaç yarışmacı var. Ona göre yarışmacı seçimleri yapılmalı. Tamam bu güne kadar bu tarz bir durum yaşanmadı diskalifiye kararı verildi. TV karşısında bu sahnelerin gösterilme sebebi ne?"

"HAYATIMDA DAHA GARİP DAKİKALAR YAŞAMADIM"

İzleyen herkes 'ya yazık gençken yapmış cezası bu olmamalıydı' dedi mi? Dedi... Çocuğun haline üzüldük mü üzüldük. Bakıyorum saniyeler içinde görülmemiş bir hızla takipçisi artıyor. Ee o zaman şu an yaşanan ne? Yapılan bir hatadan dolayı bir genci ağlatmak, ardından o hatayı yapan gençten kahraman çıkartmak. Hayatımda daha garip dakikalar yaşamadım."

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Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan'dan Uğur Yılmaz Deniz'in diskalifiye edilmesine tepki

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