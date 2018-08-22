Eski Manken Çağla Şikel, Eski Eşi Emre Altuğ'un Aşk Haberlerini Sunmayacağını Söyledi
Sunucu-manken Çağla Şikel, Gülben Ergen'in sorularını cevapladı. Samimi açıklamalarda bulunan Şikel, eski eşi Emre Altuğ'un aşk haberini sunar mısın? sorusuna 'hayır' cevabını verdi.
Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kendini iki oğluna ve işine adayan güzel sunucu ve manken Çağla Şikel, Gülben Ergen'in bayrama özel söyleşisinde konuştu. Magazin programı sunan Şikel, eski eşi 'Emre Altuğ'un aşk haberini sunar mısın? sorusuna 'hayır' cevabını verdi.
"KANALDA YAYINLANABİLİR AMA BEN SUNMAM"
Çağla Şikel, Emre Altuğ ile alakalı soruya şu şekilde yanıt verdi;."Kanalda yayınlanabilir ama benim sunmam doğru olmaz. Sonuçta orası magazin programı. Ben oranın içeriğine karışamam. Öyle bir haber gelmedi. Ama gelirse de benim anons etmem doğru olmaz. Çünkü neden? Konu büyüyecek ve farklı yerlere gidecek. Sen yapar mısın?"
YORUMLAR (5)
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İyi haberi sunmaz kötü haberde durmazCevap Yaz Yayından Kaldır
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Emre altuğ adam gibi adam artık bi sevgilisi olsa hakkıdır haberini sunmuş sunmamış çokta tıınCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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VALLA HIC UMRUMDA DGLCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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7 yildan sonra bosanmalarina üzülmüstüm, birbirlerine cok yakisiyorlardi, hala da yakisiyorlar. Ümit ederim, kisa bir zaman sonra tekrar birlikte olurlar. Cocuklari da sevinir herhalde...Cevap Yaz 22 7 Yayından Kaldır
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Geçin BU işleri boş haberCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır