Eski Manisa milletvekili Hasan Zengin, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eski Manisa milletvekili Hasan Zengin, son yolculuğuna uğurlandı

Eski Manisa milletvekili Hasan Zengin, son yolculuğuna uğurlandı
AA / Seher Deniz - Haberler | Politika

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Manisa milletvekillerinden Hasan Zengin'in cenazesi toprağa verildi.

MANİSA (AA) - Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Manisa milletvekillerinden Hasan Zengin'in cenazesi toprağa verildi.

TBMM 15, 16 ve 18'inci dönemlerinde CHP ve SHP'den olmak üzere üç dönem milletvekilliği yapan Hasan Zengin (88), bir süredir tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Zengin'in naaşı, Çeşme Ildırı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ildırı Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Zengin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile partililer de katıldı.

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AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri

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