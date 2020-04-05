Eski Libya Başbakanı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
05.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:51
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Eski Libya Başbakanı Mahmud Cibril, Mısır'ın başkenti Kahire'de korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cibril, Libya'da devrimden sonraki ilk başbakan olarak görev yapmıştı. - KAHİRE
Kaynak: İHA