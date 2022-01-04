Eski Köye Yeni Adet filmi oyuncuları kim? Eski Köye Yeni Adet filmi konusu, oyuncuları ve Eski Köye Yeni Adet özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Eski Köye Yeni Adet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eski Köye Yeni Adet filmini izleyecek olanların merak ettiği Eski Köye Yeni Adet konusu nedir, Eski Köye Yeni Adet oyuncuları kimler ve Eski Köye Yeni Adet özeti gibi konuları inceliyoruz.

ESKİ KÖYE YENİ ADET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yıl 1990… Köye gelen sağlık ekipleri, en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Köy halkının yapılan işlemle ilgili fikirleri yoktur. Sağlık ekipleri gittikten sonra bir araya toplanan erkekler, kadınlara yapılan işlemle ilgili akıl yürütmeye başlar. Ortaya birçok fikir atılır ve en sonunda spiralin bir mikrofon olduğuna kanaat getirilir. Devletin gözünün üzerlerinde olduğunu düşünen köy halkı, mikrofonlar sayesinde dinlendiklerini düşünür. Başlarına iş açmamak için tetikle olan ahali, kadınların yanında siyasi hiçbir şeyden bahsetmemeye, onlara kibar davranmaya başlar. Durumdan yararlanıp devletten takdir görmek isteyenlerse kadınlardaki mikrofona hazır ola geçerek 'Vatan Sana Canım Feda' diye bağırırlar. Yaşanan birbirinden komik durumlar, köyde tüm dengelerin alt üst olmasına neden olur.

Ferit Karahan ile Gülistan Acet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Karahan ve Acet kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Füsun Demirel, Nail Kırmızıgül, Haki Biçici, Burcu Gönder Parlak, Gülhan Tekin, Meltem Yılmazkaya gibi isimlerin yer aldığı filmin müzikleri ise Tuna Hizmetli'ye ait.

Yönetmen: Gülistan Acet, Ferit Karahan

Oyuncular:Bülent Emrah Parlak, Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Burcu Gönder Parlak, Haki Biçici

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2018 (102 dk)

Vizyon Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma

Senaryo: Gülistan Acet, Ferit Karahan

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