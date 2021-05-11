Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti

Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi 29 yaşındaki E.H., 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darp edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir çocuk annesi 29 yaşındaki E.H., 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında beyzbol sopasıyla acımasızca darp edildi. Darp anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.Ş. adlı şahıs, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.H.'den 2 bin TL borç istedi. E.H.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine telefondan hakaretler savuran G.Ş, 4 gün sonra eski eşinin evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen G.Ş., çöp atmak için dışarı çıkan E.H.'yi beyzbol sopasıyla acımasızca darp etmeye başladı. Dakikalarca eski eşini beyzbol sopası darp eden G.Ş., E.H.'ye hakaretler savurarak olay yerinden uzaklaştı. Genç kadının darp edildiğini görerek yardıma koşan çevredeki vatandaşlar ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla E.H. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan G.Ş. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Darp anları güvelik kameralarına yansıdı

Bir binanın güvenlik kamaralarına yansıyan görüntülerde, çöp atmaya çıkan E.H., elinde beyzbol sopası ile eski eşinin kendisine doğru ilerlediğini görünce kendini yere bırakıyor. Hızla yaklaşan G.Ş. ise yere düşen E.H.'yi acımasızca darp etmeye başlıyor. Dakikalarca süren darp sonrasında G.Ş., elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor. Durumu gören vatandaşlar ise darp edilen genç kadının yardımına koşuyor. Görüntülerde E.H.'nin elindeki çöpü attığı andan sonra yanına koşarak gelen şahısın E.H.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. - KOCAELİ

Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aniden duran TIR zincirleme kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı
Aniden duran TIR zincirleme kazaya neden oldu: 1 ağır yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ebru Yaşar Pınar Altuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski koca boşandığı genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:10:19. #1.16#

title