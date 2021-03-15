Eski Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'nin babası toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eski Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'nin babası toprağa verildi

15.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:18
Eski Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'nin babası toprağa verildi

Eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci (74), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci (74), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Bahçeci'nin cenazesi Ahi Evran Camisi'ne getirildi.

Yaşar Bahçeci ve yakınları, cami önünde taziyeleri kabul etti.

Mustafa Bahçeci'nin cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Kendirli, Hacı Turan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Metin Oktay Halis Özkahya Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'nin babası toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 14:18:42. #1.15#
title