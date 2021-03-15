Eski Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'nin babası toprağa verildi
Eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci (74), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Eski Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci (74), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Bahçeci'nin cenazesi Ahi Evran Camisi'ne getirildi.
Yaşar Bahçeci ve yakınları, cami önünde taziyeleri kabul etti.
Mustafa Bahçeci'nin cenazesi, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Kendirli, Hacı Turan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve çok sayıda kişi katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner