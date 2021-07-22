Eski kayınpederini öldürüp, 4 yakınını yaralayan şahıs ve ailesi adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eski kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, 4 yakınını da yaralayan şahıs ile annesi, babası ve kız kardeşi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı eski kayınpederini bıçaklayarak öldürüp, 4 yakınını da yaralayan şahıs ile annesi, babası ve kız kardeşi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden yaklaşık 2 ay önce boşanan İ.G., çocuğunu birkaç günlüğüne almak için yakınları ile birlikte eski eşinin babası olan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun'un evine gitti. Bir süre sonra İ.G. ile Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile İ.G., yanında bulunan bıçağı çıkararak Süleyman Olgun'u bıçakladı. Olgun'un yanı sıra evde bulunan akrabalarından damadı İlhan Çiçek, Efendi Gürbüz, oğlu Nail Olgun ve Cihan Gürbüz de yaralandı. İ.G. ve yanında bulunan annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören mahalleli, 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Süleyman Olgun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis tarafından eski damat İ.G. ve yanında bulunan annesi A.G., babası H.G., kız kardeşi M.G. gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı