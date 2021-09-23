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Eski karısını darp etti, sığındığı kuzenini öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eski karısını darp etti, sığındığı kuzenini öldürdü

Adana'da evinin avlusunda ölü bulunan kişinin, eski karısını darp edip kaçan şüpheli tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - 21 Eylül'de saat 09.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşuları, haber alamadıkları İsmail İgeç'i (63) merak edip, evine gitti. Bahçe kapısından içeri giren komşuları, İgeç'in kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde İgeç'in, pompalı tüfekle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Komşuları, kendisini İsmail İgeç'in yeğeni olarak tanıtan Gökhan İgeç'in (39) bir haftadır yanında kaldığını söyledi. Olaydan bir gün önce akşam saatlerinde birkaç el silah sesi duyduklarını, ancak İgeç'in sürekli havaya ateş açmasından dolayı şüphelenmediklerini belirten komşuları, Gökhan İgeç'in aynı saatlerde evden ayrıldığını gördüklerini iddia etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Gökhan İgeç'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Gökhan İgeç'i Şehit Duran Mahallesi'nde boş bir arsada yakaladı. Emniyete götürülen Gökhan İgeç'in, bir süre önce boşandığı eşi S.B.'yi (36) çocuklarına bağırdığı için darbettiği, kadının da şikayetçi olması üzerine İgeç'in, polis tarafından arandığı, bu nedenle kuzeni İsmail İgeç'in evinde saklandığı öğrenildi.

Olay günü ise Gökhan İgeç'in, birlikte alkol aldığı İsmail İgeç'e, "Sen daha önce kadın satıyordun. Seninle aynı soyismi taşıyamam" diyerek kavga ettiği, daha sonra da pompalı tüfekle vurduğu öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökhan İgeç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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