Eski İzmir Milletvekili Ahmet Süter son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'den 17. dönem milletvekilliği yapan Ahmet Süter, 96 yaşında vefat etti.
İzmir'den 17. dönem milletvekilliği yapan Ahmet Süter, 96 yaşında vefat etti.
Bergama ilçesi Maltepe Mahallesindeki evinde hayatını kaybeden Süter için, Yeni Cami'de cenaze namazı kılındı.
1973-1977 yılları arasında Bergama Belediye Başkanlığı da yapan Ahmet Süter'in, cenazesi daha sonra Belediye Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Süter'in ailesi ve yakınları, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz, Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin