Eski İtfaiye Eri Yeni Başkan Mazbatasını Aldı

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Foça Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen eski itfaiye eri Fatih Gürbüz mazbatasını aldı.

Foça'nın CHP'li Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mazbatasını alarak görevine başladı. Sakatlanana kadar amatör futbolcu olan, 2011 yılında da İzmir İtfaiyesi Foça Grubunda itfaiye eri olarak görev yapan Gürbüz, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP adayı olarak girdiği seçimleri kazandı. Foça'nın yeni Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, mazbatasını almak için kalabalık bir grupla beraber Foça Adliyesine geldi. İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen mazbata törenine, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanı Yasemin Görgeç ile birlikte CHP ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Foça'nın 37 yaşındaki Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Foça Belediye Meclis üyeliğine seçilen 9 CHP'li ve 1 İYİ Parti'li üye ile birlikte Foça Adliyesine gelerek mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet Bıyık'ın elinden aldı.

Demirağ kapıda karşıladı

Fatih Gürbüz, Foça Belediye Başkanı sıfatıyla ilk ziyaretini CHP Foça İlçe Başkanlığına yaptı. Daha sonra devir teslim tören için Foça Belediyesi'ne gelen Gürbüz, belediye binasının önünde toplanan vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Fatih Gürbüz'ü belediyenin ana giriş kapısında çiçeklerle karşılayan eski Başkan Gökhan Demirağ, kalabalığa hitaben bir teşekkür konuşması yaptı.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Gönlümüzün de belediyemizin de kapısı herkese açık olacak" diyerek, kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti. Çiçeği burnunda başkanı yeni makamında ailesi yalnız bırakmadı. Devir teslim töreninin ardından kalabalık bir grupla beraber Cumhuriyet Alanı'na yürüyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, belediye meclis üyeleriyle birlikte Atatürk Anıtına karanfil bıraktı.

Eşitlik vurgusu

Tören sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürbüz, "Seçimler geride kaldı. Kazanan demokrasi oldu. Şimdi çalışma ve hizmet etme zamanı. Bize duyulan güveni ve desteği boşa çıkarmayacağız. Foçamıza en iyi hizmeti verebilmek için, Belediye Meclis üyeliği görevine seçilen arkadaşlarımla hep birlikte çalışacağız. Foça'yı Foçalılarla, hep birlikte yöneteceğiz. Yola çıkarken, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek yerine, yeni bir sayfa açmayı vaat etmiştik ve bugün de o sayfayı hep birlikte açıyoruz. Foça'yı güzel günler bekliyor. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Aday gösterildiğim gün rozetimi çıkarmıştım, belediye başkanı olduğum sürece de belli bir kesimin değil, herkesin belediye başkanı olacağım. Adaletten ayrılmadan herkese eşit davranacağım" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA