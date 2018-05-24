Eski İsveç Başbakanı Palme'nin Suikastına Dair 'Yeni Bulgular' Ortaya Çıktı

1986'da öldürülen Eski İsveç Başbakanı Olof Palme'nin katilinin, cinayetin görgü tanığı olduğunu söyleyen ve 18 yıl önce kendini öldüren kişi olabileceği öne sürüldü.

İsveç'te yayımlanan Filter dergisi şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişinin sorgulandığı ve 134 kişinin üstlendiği cinayetle ilgili 12 yıllık araştırmasında, finans şirketi çalışanı Stig Engstorm'u suikastla ilişkilendiren yeni bulgular ortaya çıktığını duyurdu.

'Silah eğitimi aldı'

Dergiye göre Palme'nin vurulduğu yerin hemen yanındaki Skandia finans şirketinde çalışan Engstorm, o gece binayı 23.19'da terk etti. İki dakika sonra da Palme vuruldu.

Engstorm ifadesinde yolda yürürken kaldırımda sırt üstü yatan birini gördüğünü belirterek, "Yerde kan gördüm. Metro istasyonuma gidip gitmeme konusunda tereddüt ettim" demişti.

Derginin haberinde Stig Engstrom'un silah eğitimi aldığı ve saldırıda kullanılana benzer bir tabancaya erişimi olduğu belirtiliyor.

Engstorm'un silah koleksiyonu bulunan bir arkadaşının olduğu, bu kişinin Amerikan ordusunda bir süre görev yaptığı ve Magnum marka tabancalara özel ilgisi olduğu kaydediliyor. Palme bir Magnum'la vurulmuştu.



Polis, daha önce Engstorm'u şüpheli olarak görmediğini açıklamıştı. Ancak polisin yakın bir zaman önce Engstorm'u tanıyan kişilerle yeniden konuştuğu belirtiliyor.

İsveç polis yetkilileri dün 'yeni ipuçları' üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Efsanevi Sosyal Demokrat lider Palme, 28 Şubat 1986'da başkent Stockholm'ün merkezinde suikasta uğramıştı.

Gece, karısı Lisbet Palme'yle birlikte sinemadan çıkarken vurulan Olof Palme, karnına isabet eden iki kurşunla kaldırımda can vermişti.

Saldırıda Lisbet Palme de yaralanmıştı.