Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zilcioğlu hayatını kaybetti

05.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:04

BİR süredir kanser tedavisi gören eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hilmi Korhan Zilcioğlu dün hayatını kaybetti.

Hilmi Korhan Zilcioğlu, yaklaşık 2 ay önce kanser tedavisi görmek için yattığı Bakırköy'deki özel bir hastanede dün hayatını kaybetti. Evli ve bir kız çocuk babası olan Zilcioğlu, İstanbul'daki birçok emniyet biriminde çeşitli görevler almıştı. Hilmi Korhan Zilcioğlu'nun cenazesi yarın öğle vakti Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacak.

Hilmi Korhan Zilcioğlu, 1994 yılında Komiser Yardımcısı olarak Muğla Emniyet Müdürlüğü 'nde göreve başladı. Zilcioğlu, 2000 - 2004 yılları arasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde göre yaptıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev aldı. İstanbul'da göreve başladıktan sonra 2009 yılına kadar Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrolarında görev yaptı. Zilcioğlu, 2009 yılında Eyüp İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi. Zilcioğlu, 2012 yılında Bakırköy İlçe Emniyet Müdür oldu. 2014 yılında Turizm Şube Müdürü görevine getirilen Zilcioğlu, aynı zamanda Polisevi Şube Müdürlüğü'nü de yaptı. 2017 yılında ise İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevine getirildi.Hayatını kaybeden Hilmi Korhan Zilcioğlu, 2018 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Merkezi Koordinatörlüğünde 1.Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapmaya başlamıştı.

Kaynak: DHA

- İstanbul