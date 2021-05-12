Eski İran lideri Ahmedinejad, yeniden cumhurbaşkanlığına aday oldu
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Eski İran lideri Ahmedinejad, yeniden cumhurbaşkanlığına aday oldu

Eski İran lideri Ahmedinejad, yeniden cumhurbaşkanlığına aday oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu. Ahmedinejad başvurusunun veto edilmesi halinde seçimlerde oy kullanmayacağını belirtti.

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptı. Adaylık için İran İçişleri Bakanlığı'na gelen Ahmedinejad, başvurusunun ardından açıklamalarda bulundu. Ahmedinejad, başvurusunun veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacağını belirterek, "Eğer adaylık başvurum kabul edilmezse seçimlerde oy kullanmayacağım. Hatta bana yakın isimlere dahi oy vermeyeceğim. 2013 ve 2017 yıllarındaki seçimlerde sandığa boş oy atmıştım" diye konuştu. Ülkenin ekonomik ve siyasi sorunlar ile karşı karşıya olduğunu belirten Ahmedinejad, "Hepimiz ülkenin bu durumdan kurtulması ve gerekli düzenlemenin yapılması için üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadesini kullandı.

İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvuruları 11 Mayıs Salı günü başlamıştı. Ülke genelinde 5 gün sürecek olan adaylık başvurularının ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi, adayların başvurularını incelemeye alacak. Konsey, adayların başvurularını veto etme hakkına sahip. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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