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Eski hükümlü kendi işini kurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Eski hükümlü kendi işini kurdu

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında hibe desteğinden faydalanan Abdullah Özmen isimli eski hükümlü, kendi işini kurarak süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladı.

Hükümlülerin topluma kazandırılmaları ve istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projeler kapsamında hibe desteğinden faydalanan Abdullah Özmen isimli eski hükümlü, kendi işini kurarak süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladı.

Boğazlıyan Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, beraberinde Denetimli Serbestlik Müdürü Celil Cihan ve Denetimli Serbestlik Personeli ile birlikte hibe desteğinden faydalanan Çandır ilçesinde ikamet eden eski hükümlü Abdullah Özmen'i çalışma alanında ziyaret etti. Yapılan ziyarette çalışmalar yerinde incelendi ve eski hükümlü Abdullah Özmen'den çalışmalar hakkında bilgiler alındı.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin yaptığı açıklamada, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzde hükümlülerin topluma kazandırılması, salıverildikten sonra hayat koşullarına uyum sağlaması ve gelir getirecek bir meslek sahibi olarak yaşamlarına devam edebilmeleri için, eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte iş meslek kursları, sosyo kültürel vb. faaliyetler düzenlenip diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde hükümlülere destek olunmaktadır. Bu çerçevede Koruma Kurulu Başkanlığı aracılığı ile eski hükümlülerden Abdullah Özmen de 42 bin lira hibe desteği alarak kendi işini kurmasının güzel bir örneğini görüyoruz, bu kapsamda kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Eski hükümlü Abdullah Özmen ise Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı vasıtası ile eski hükümlülere yönelik kendi işini kurma hibe desteğinden faydalandığını söyleyerek 42 bin lira hibe desteği aldığını dile getirdi. Özmen, süt üreticiliği ve besicilik yapmaya başladığını, kendi işini kurduğu için çok mutlu olduğunu ve yaşamına yeni bir sayfa açtığını belirterek kendisine bu fırsatı sağlayan herkese çok teşekkür ettiğini söyledi. - YOZGAT

Eski hükümlü kendi işini kurdu

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Haber: Eski hükümlü kendi işini kurdu - Haberler
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