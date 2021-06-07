Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
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Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı

Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şık, katıldığı bir yayında, "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir yayında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma açıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada,"27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir yayında sarf ettiği iddia olunan, 'Bu devlet katil. Bu devleti yıkmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir. Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AK Parti bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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