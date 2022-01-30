Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'ın "Artık birleşmeliyiz" videosu büyük merak konusu oldu - Haberler
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Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'ın "Artık birleşmeliyiz" videosu büyük merak konusu oldu

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
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Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Twitter hesabından paylaştığı videoyla dikkat çekti. "Artık birleşmeliyiz" notu düştüğü videosunda el hareketleriyle birleşmeyi sembolize eden Kaplan'ın verdiği mesaj ise büyük merak konusu oldu.

23. Dönem HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın "Artık birleşmeliyiz" paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU

Masa başında oturan ve el hareketleriyle birleşme mesajı veren eski HDP'li vekilin paylaşımı büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA ONLARCA PAYLAŞIM

Kaplan'ın kime ne mesaj verdiği tam olarak anlaşılmazken, paylaşımının altına takipçileri tarafından onlarca yorum yazıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Hasip Kaplan, Sosyal Medya, Şırnak, HDP, Politika, Güncel, Haber

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