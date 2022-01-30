Eski HDP'li vekil Hasip Kaplan'ın "Artık birleşmeliyiz" videosu büyük merak konusu oldu

23. Dönem HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın "Artık birleşmeliyiz" paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi.

BÜYÜK MERAK KONUSU OLDU

Masa başında oturan ve el hareketleriyle birleşme mesajı veren eski HDP'li vekilin paylaşımı büyük merak konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA ONLARCA PAYLAŞIM

Kaplan'ın kime ne mesaj verdiği tam olarak anlaşılmazken, paylaşımının altına takipçileri tarafından onlarca yorum yazıldı.